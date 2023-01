"La réforme du système judiciaire pourrait être assouplie", aurait assuré Benjamin Netanyahou à Jake Sullivan

"S'il y a une violation des valeurs démocratiques, il sera difficile pour nous de fournir un soutien inébranlable et sans réserve à Israël" (Jake Sullivan)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait dit au conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan que la réforme judiciaire prévue ne serait pas aussi radicale qu'annoncé initialement. Selon des informations non sourcées de la chaîne israélienne Channel 12, Benjamin Netanyahou aurait déclaré à Jake Sullivan, lors de leur entretien de jeudi, que "la réforme judiciaire sera adoptée avec de nombreux amendements. Elle ne passera pas telle qu'elle est présentée maintenant".

Sullivan aurait lui lancé à Netanyahou : "L'administration Biden ainsi que le public libéral-démocrate n'aiment pas la direction que vous prenez en ce qui concerne la réforme juridique (...) S'il y a une violation des valeurs démocratiques, il sera difficile pour nous de fournir un soutien inébranlable et sans réserve à Israël."

Tomer Neuberg/Flash90 Des dizaines de milliers d'Israéliens protestent contre la réforme du système judiciaire, à Tel Aviv, le 21 janvier 2023

Au début du mois, le ministre de la Justice Yariv Levin a annoncé un plan visant à donner plus de pouvoirs aux députés pour nommer les juges et annuler les décisions de la Cour suprême, via une loi dite de contournement. Selon les détracteurs de la réforme, celle-ci paralyserait l'indépendance judiciaire, ferait reculer les droits des minorités et compromettrait la crédibilité du système judiciaire. Les détracteurs de la Cour suprême affirment, eux, qu'elle va bien trop loin et qu'elle remettrait en cause un équilibre des pouvoirs indispensables à uen démocratie.

Samedi, près de 110 000 Israéliens ont participé à une manifestation à Tel Aviv pour protester contre ce projet de réforme. Des milliers d'autres se sont rassemblés à Haïfa, Jérusalem et Beersheva.