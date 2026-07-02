1 000 jours depuis le 7 Octobre : Isaac Herzog met en avant la résilience israélienne

À l'occasion du 1 000e jour depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal ont reçu à la résidence présidentielle des survivants et des familles endeuillées du kibboutz Kerem Shalom, l'une des localités les plus durement touchées lors du massacre.

Dans son discours, Isaac Herzog a décrit cette date comme un symbole de la capacité d'Israël à surmonter les crises et les tragédies. Il a insisté sur l'importance du souvenir tout en mettant l'accent sur la reconstruction des communautés frappées par l'attaque.

Selon le président, le Hamas n'a fait aucune distinction entre les Israéliens lors de son offensive, visant indistinctement l'ensemble de la population. Face à cette réalité, il a estimé que la véritable victoire d'Israël résidait dans le retour des habitants dans les localités frontalières et dans la renaissance des kibboutzim du sud du pays.

Le président du comité communautaire de Kerem Shalom, Yigal Moskovitz, a souligné les progrès accomplis depuis la tragédie. Il a indiqué que le kibboutz comptait désormais autant de membres qu'avant le 7 octobre et que de nouvelles familles continuaient de s'y installer. Près de 90 % des habitants présents avant l'attaque sont déjà revenus et plusieurs nouvelles familles ont rejoint la communauté ces derniers mois.

Malgré ces signes de renouveau, les blessures restent profondes. David Habaz, survivant de l'attaque et agriculteur historique du kibboutz, a confié que son retour à Kerem Shalom constituait une étape essentielle, mais qu'il ne se sentait pas encore pleinement revenu sur le plan émotionnel. Il a évoqué des craintes persistantes liées à la proximité de Gaza et à la situation sécuritaire toujours instable de l'autre côté de la frontière.

Partout en Israël, cette journée du 1.000e jour est marquée par des cérémonies commémoratives organisées à l'initiative de familles, de survivants et d'organisations civiles. Plusieurs rassemblements ont également lieu pour dénoncer les défaillances ayant permis l'attaque du Hamas et pour réclamer davantage d'efforts en faveur du retour des otages encore détenus dans la bande de Gaza.