7 octobre : « La moitié d'Ashkelon aurait pu être pulvérisée »

Le général de réserve Oren Solomon, qui a dirigé l'équipe chargée d'enquêter sur les événements du 7 octobre pour la division de Gaza, affirme que le Hamas avait préparé une offensive maritime d'une ampleur bien plus importante que ce qui a été rendu public.

Dans un entretien accordé à Israel National News, il explique que, parallèlement à l'infiltration terrestre de milliers de terroristes, le Hamas a déployé une force navale composée de commandos, d'embarcations rapides et de sous-marins sans pilote chargés de centaines de kilos d'explosifs.

Selon lui, sept vedettes transportant environ 45 terroristes ont quitté les côtes de Gaza au début de l'attaque. Certaines avaient pour mission de frapper une plateforme gazière offshore israélienne, tandis que d'autres visaient des installations stratégiques, notamment celles de l'oléoduc EAPC. Une autre embarcation a atteint la plage de Zikim, où des civils ont été tués.

Le général affirme qu'un drone sous-marin explosif lancé par le Hamas dans l'après-midi du 7 octobre a été intercepté par la marine israélienne avant d'atteindre sa cible.

« S'il avait frappé la plateforme gazière, la moitié d'Ashkelon aurait pu être pulvérisée », déclare-t-il, qualifiant son interception de « miracle ».

Oren Solomon critique également les enquêtes internes menées après l'attaque, estimant qu'elles font peser la responsabilité sur les commandants de terrain tout en épargnant les plus hauts responsables militaires.

Il cite notamment le commandant de la base navale d'Ashdod, Eitan Paz, qui, selon lui, avait relevé le niveau d'alerte de sa propre initiative avant l'attaque, mobilisé des réservistes et renforcé la protection des infrastructures stratégiques, mais a finalement quitté ses fonctions, contrairement à sa hiérarchie.

Le général affirme enfin que plusieurs renseignements importants n'ont pas été intégrés aux rapports d'enquête et appelle à une analyse complète des événements afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise.