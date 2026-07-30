L'Autorité palestinienne a versé des centaines de millions de shekels aux terroristes du 7 octobre, révèle une étude

L’Autorité palestinienne a versé pendant des années des centaines de millions de shekels à d’anciens prisonniers palestiniens, parmi lesquels plusieurs hauts responsables du Hamas impliqués dans la préparation, le financement ou l’exécution du massacre du 7 octobre 2023, selon une étude publiée jeudi par le Centre de Jérusalem pour les affaires étrangères et la sécurité.

Le rapport affirme que le dispositif souvent qualifié de politique de "pay for slay" (payer pour tuer) ne se limite pas aux allocations accordées aux terroristes incarcérés. Il comprendrait également des salaires, des emplois publics et divers avantages attribués après leur libération, parfois pendant plusieurs années, voire tout au long de leur vie.

Selon les auteurs de l’étude, de nombreux terroristes libérés en 2011 dans le cadre de l’accord pour la libération du soldat israélien Gilad Shalit ont continué à recevoir des paiements et des avantages de l’Autorité palestinienne après leur sortie de prison, avant de reprendre leurs activités au sein d’organisations terroristes.

Plusieurs d’entre eux ont ensuite accédé à des fonctions de premier plan au Hamas. Le document cite notamment Yahya Sinwar, ancien chef de l’organisation terroriste dans la bande de Gaza, ainsi que Zaher Jabarin, Rouhi Mushtaha et Tawfiq Abou Naïm. Ces responsables ont joué, à différents niveaux, un rôle dans la planification, le financement ou la mise en œuvre de l’attaque du 7 octobre.

L’étude revient également sur la réforme du système de paiement annoncée en 2025 par l’Autorité palestinienne. Elle affirme que, malgré cette tentative de réorganisation présentée à la communauté internationale, Ramallah a reconnu avoir continué à transférer des centaines de millions de shekels à d’anciens détenus palestiniens.

Les chercheurs concluent à l’existence d’une politique institutionnelle ancienne qui aurait réduit le coût économique personnel de l’engagement terroriste, encouragé la poursuite des activités violentes et permis à des terroristes expérimentés de retrouver, après leur libération, des postes de commandement au sein des organisations terroristes palestiniennes.