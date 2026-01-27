Antisémitisme : à la Knesset, Yossi Taieb appelle les Juifs à "rentrer à la maison"

À la tribune de la Knesset, le député Yossi Taieb du parti Shas a lancé ce mardi un appel aux Juifs de la diaspora, mais aussi aux dirigeants européens et occidentaux. « Venez à la maison. Nous vous attendons ici, les bras ouverts », a-t-il déclaré, dans un discours marqué par l’inquiétude face à la résurgence mondiale de l’antisémitisme.

Évoquant son propre parcours d’homme ayant grandi en France, le parlementaire a dressé un constat sombre : une haine ancienne, jamais disparue, qui a simplement changé de visage. Selon lui, l’antisémitisme se manifeste aujourd’hui ouvertement dans les rues, sur les campus universitaires, dans l’arène politique et sur les réseaux sociaux, bénéficiant parfois d’une forme de légitimation. Les conséquences sont concrètes : des Juifs contraints de modifier leurs habitudes de vie, de se replier vers des institutions communautaires, voire de vivre dans la peur.

Yossi Taieb a insisté sur la rupture brutale avec une époque où les Juifs se sentaient pleinement intégrés dans les sociétés européennes, fiers de participer à la vie civique et politique, dans le respect des lois et en bonne entente avec leurs concitoyens. « Aujourd’hui, cette fierté a laissé place à l’inquiétude », a-t-il affirmé, citant de nombreux témoignages de violences et d’actes antisémites rapportés par ses proches restés en France.

Face à cette réalité, le député a appelé les Juifs du monde entier à considérer Israël comme leur refuge naturel et leur foyer. Mais son message s’est également adressé aux responsables politiques européens : ne pas rester spectateurs. « L’Histoire vous jugera », a-t-il lancé, exhortant les dirigeants à combattre la haine avec détermination et à se placer du « bon côté de l’Histoire ».