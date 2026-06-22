Benjamin Netanyahou : « Aucune restriction n'est imposée à Tsahal au Liban »

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a démenti lundi les informations faisant état de restrictions imposées aux opérations de Tsahal au Liban-Sud.

Dans un communiqué, il a assuré que les directives données à l'armée, conjointement avec le ministre de la Défense Israël Katz, n'avaient pas changé.

« Les instructions que nous avons données à Tsahal sont claires : nos soldats au Liban-Sud disposent d'une totale liberté d'action pour neutraliser toute menace immédiate ou en développement contre eux ou contre les habitants du nord d'Israël », a déclaré Benjamin Netanyahou.

« Il n'existe aucune restriction imposée à Tsahal à cet égard », a-t-il insisté.

Cette déclaration intervient quelques heures après les critiques du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui affirmait au contraire que l'armée faisait face à des limitations opérationnelles au Liban et appelait Benjamin Netanyahou à expliquer cette réalité au président américain Donald Trump.

Le Premier ministre a également exprimé son soutien aux militaires déployés sur le terrain.

« Je suis derrière nos soldats, et toute la nation est derrière eux », a conclu Benjamin Netanyahou.