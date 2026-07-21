Benjamin Netanyahou aurait qualifié les émeutiers juifs en Judée-Samarie de « cancer qui se propage »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait qualifié les émeutiers juifs impliqués dans des violences en Judée-Samarie de « cancer qui se propage » lors d'une réunion du cabinet de sécurité consacrée à ce dossier, selon un reportage diffusé par Channel 13.

D'après la chaîne israélienne, une décision adoptée par le cabinet de sécurité en mars concernant les violences commises par des extrémistes juifs en Judée-Samarie n'a pas été publiée dans son intégralité pour des raisons politiques. Des responsables de la sécurité, dont le directeur du Shin Bet, David Zini, auraient souhaité rendre publique l'intégralité du texte, mais Benjamin Netanyahou et plusieurs ministres s'y seraient opposés. C'est au cours de cette réunion que le Premier ministre aurait qualifié les émeutiers de « cancer qui se propage ».

Par ailleurs, Channel 13 affirme que le Shin Bet fait face à des critiques internes concernant la gestion par David Zini des violences commises par des extrémistes juifs en Judée-Samarie. Selon des sources citées par la chaîne, le chef du service de sécurité intérieure n'aurait pas autorisé certaines opérations de renseignement visant des suspects juifs et aurait bloqué des mesures susceptibles d'aboutir à des arrestations. Il considérerait que ces actes ne relèvent pas du « terrorisme juif », mais seraient le fait d'« un petit groupe de jeunes délinquants ».