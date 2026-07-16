Benjamin Netanyahou salue une « réforme historique » pour les blessés de Tsahal

Selon lui, cette réforme vise à transformer en profondeur le système de réhabilitation en supprimant les obstacles administratifs, en réduisant les délais de reconnaissance et d’indemnisation, et en renforçant les services médicaux et psychologiques. Le gouvernement prévoit également d’augmenter les effectifs, de moderniser les outils numériques et de recourir davantage aux technologies de pointe.

Parmi les principales mesures figure la transformation de la Direction de la réhabilitation en autorité nationale, ainsi que la désignation d’un référent unique chargé d’accompagner chaque blessé tout au long de son parcours. L’État s’engage également à faciliter automatiquement l’accès aux droits, sans imposer de démarches administratives répétées.

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« Nos combattants sont partis au combat pour nous défendre. À notre tour de nous battre pour eux et pour leur réhabilitation. C’est notre devoir moral et national », a déclaré Benjamin Netanyahou, remerciant les ministres concernés ainsi que les représentants des anciens combattants et les membres de la commission ayant élaboré la réforme.