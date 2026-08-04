Cancer du poumon : une innovation israélienne pour le détecter par une simple prise de sang

Une équipe de l’Université de Tel-Aviv a mis au point une méthode susceptible de faciliter la détection du cancer du poumon grâce à une simple prise de sang. Plus rapide et moins coûteuse que les techniques reposant sur le séquençage génétique, elle analyse les traces laissées par les cellules cancéreuses dans le sang.

Dans une tribune publiée par Ynet, le professeur Yuval Ebenstein explique que le procédé étudie l’ADN libre circulant, libéré notamment par les cellules tumorales. Au lieu d’en séquencer l’intégralité, les scientifiques utilisent des molécules fluorescentes pour révéler les modifications chimiques associées au cancer.

L’échantillon est placé sur une puce spécialisée puis analysé par un dispositif optique. Les signaux lumineux forment un motif comparable à un code QR, interprété par un modèle informatique à la recherche de « l’empreinte » caractéristique d’une tumeur pulmonaire.

L’étude a porté sur 103 participants, dont 51 patients atteints d’un cancer du poumon et 52 personnes en bonne santé. Les chercheurs ont établi une signature reposant sur 170 régions du génome.

Lors d’une analyse menée à l’aveugle, le test a détecté 93,1 % des cancers diagnostiqués aux stades 2 à 4 et correctement identifié 90,3 % des participants sains. Il a également distingué les deux principales formes de la maladie : le cancer du poumon à petites cellules et celui non à petites cellules. Ces résultats ont été publiés dans la revue scientifique npj Precision Oncology.

Les chercheurs ont aussi observé une évolution de la signature biologique chez un patient répondant au traitement. Cette dernière s’est rapprochée de celle des personnes saines, contrairement à celle d’un patient dont le traitement n’avait pas fonctionné. Cette observation reste toutefois très préliminaire et devra être confirmée auprès d’un nombre bien plus important de patients.

Le test pourrait actuellement être réalisé en deux à trois jours pour environ 60 dollars, soit moins d’un dixième du coût d’une analyse fondée sur le séquençage, selon Yuval Ebenstein.

Cette méthode n’est cependant pas encore disponible pour un usage médical courant et n’a pas vocation, à ce stade, à remplacer le scanner à faible dose. Des essais cliniques sont en cours dans plusieurs hôpitaux en Israël et en Europe afin d’évaluer son efficacité, notamment pour détecter les formes les plus précoces de la maladie et suivre la réponse aux traitements.

La société JaxBio Technologies, créée avec l’Université de Tel-Aviv, travaille désormais au développement clinique de cette technologie. Si les résultats sont confirmés à plus grande échelle, ce test pourrait devenir un outil complémentaire pour diagnostiquer plus tôt le cancer du poumon tout en limitant certains examens invasifs.