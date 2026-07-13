L’ancien chef du Mossad David Barnea aurait rencontré l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad en Hongrie en 2024, dans le cadre de discussions secrètes, selon des informations rapportées par le New York Times.

D’après le quotidien américain, les services israéliens auraient envisagé Mahmoud Ahmadinejad comme une personnalité susceptible de jouer un rôle dans une éventuelle transition politique en Iran, en cas de chute du régime des ayatollahs.

La rencontre se serait déroulée à Budapest, en marge d’une conférence consacrée au climat organisée à l’Université nationale du service public de Ludovika.

Cette conférence aurait servi de couverture aux échanges entre David Barnea et Mahmoud Ahmadinejad. Durant son séjour, les membres de l’équipe de sécurité de l’ancien président iranien auraient constaté qu’il s’était absenté à au moins deux reprises pour participer à de longues réunions.

Interrogé par ses gardes du corps sur ces absences, Mahmoud Ahmadinejad aurait affirmé qu’il rencontrait des professeurs de l’université.

Selon d’anciens responsables américains cités par le New York Times, David Barnea aurait personnellement fait le déplacement à Budapest afin de s’entretenir avec lui.

Après l’établissement de ce contact, le Mossad aurait informé la CIA de l’existence des discussions.

Les services de renseignement israéliens auraient ensuite financé une partie des frais de logement et de déplacement de Mahmoud Ahmadinejad. Plusieurs autres rencontres auraient également été organisées en dehors de l’Iran au cours des années suivantes.

L’objectif prêté au Mossad aurait été d’évaluer la possibilité de faire de l’ancien président iranien une figure de transition ou un successeur potentiel au pouvoir religieux en place à Téhéran.

Président de la République islamique entre 2005 et 2013, Mahmoud Ahmadinejad s’est pourtant illustré durant ses mandats par ses prises de position virulentes contre Israël et ses déclarations répétées niant la Shoah.

Toujours selon le rapport, Israël aurait exfiltré Mahmoud Ahmadinejad au début de la guerre contre l’Iran afin de le conduire dans un lieu sécurisé situé à l’intérieur du pays.

L’ancien président iranien aurait toutefois été profondément ébranlé par cette opération. Il aurait également manifesté sa déception face au projet qui aurait consisté à favoriser son retour au pouvoir.

Mahmoud Ahmadinejad aurait finalement quitté le lieu sécurisé dans des circonstances qui restent encore indéterminées.

L’ancien dirigeant iranien serait désormais assigné à résidence par la branche du renseignement des Gardiens de la Révolution.

Les autorités iraniennes auraient découvert une partie importante de ses contacts présumés avec Israël, conduisant à son placement sous surveillance.

Ni le Mossad ni le porte-parole de Mahmoud Ahmadinejad n’ont souhaité commenter les informations publiées par le New York Times.