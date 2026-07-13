Ahmadinejad au cœur d'un plan secret du Mossad

Israël a mené pendant plusieurs années une opération clandestine visant à recruter l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad comme source de renseignement, avant d’élaborer un projet de changement de régime le plaçant à la tête de l’Iran, a révélé le New York Times. L’opération, révélée par d’anciens responsables américains, a finalement échoué.

Selon plusieurs anciens responsables américains, le Mossad aurait entretenu des contacts secrets avec Mahmoud Ahmadinejad durant plusieurs années. L’ancien président iranien aurait bénéficié d’un soutien financier israélien pour ses déplacements et son logement, tandis que des rencontres confidentielles auraient eu lieu à plusieurs reprises à l’étranger, notamment à Budapest.

L’importance accordée à cette opération aurait conduit l’ancien directeur du Mossad, David Barnea, à rencontrer personnellement Ahmadinejad dans la capitale hongroise en 2024. Peu après, le Mossad aurait informé la CIA qu’un canal de communication avait été établi avec l’ancien dirigeant iranien.

L’objectif israélien aurait été de préparer un scénario de changement de régime en Iran en s'appuyant sur Mahmoud Ahmadinejad, pourtant connu pour ses positions radicalement hostiles à Israël, son accélération du programme nucléaire iranien, ses appels à la destruction de l'État hébreu et ses propos niant la Shoah.

Le plan aurait atteint son point culminant fin février 2026, au début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Selon les informations publiées, une frappe israélienne a visé le complexe résidentiel d’Ahmadinejad à Téhéran, détruisant notamment le bâtiment de ses gardes du corps et son véhicule blindé.

Peu après l’attaque, une voiture conduite par des agents du Mossad l’aurait exfiltré vers une planque secrète en Iran. Toutefois, l’ancien président se serait rapidement montré hostile à cette opération et aurait perdu confiance dans le projet israélien de le ramener au pouvoir.

Les circonstances de son départ de cette cache restent inconnues. Mahmoud Ahmadinejad n’est réapparu publiquement que la semaine dernière, lors des funérailles du guide suprême Ali Khamenei.