Renverser le régime iranien est possible, estime le chef du Mossad

À la veille de l’offensive contre l’Iran, les autorités israéliennes avaient été informées d’une évaluation stratégique selon laquelle une chute du régime iranien pourrait devenir envisageable. Selon des révélations de l’émission "Uvda" diffusée sur la chaîne israélienne Keshet 12, le chef du Mossad, David Barnea, aurait présenté cette analyse lors de discussions à huis clos avec les dirigeants politiques, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

D’après ces éléments, les objectifs militaires israéliens, visant notamment les centres de pouvoir, les institutions du régime et ses mécanismes de répression, pourraient fragiliser suffisamment le système en place pour ouvrir la voie à un changement politique. David Barnea a estimé qu’une déstabilisation militaire créerait les conditions nécessaires pour encourager un soulèvement interne, avec le soutien des services de renseignement israéliens et américains afin d’accompagner une éventuelle alternative au pouvoir.

Dans une déclaration publique, Benjamin Netanyahou a précisé les trois priorités de la guerre menée contre l’Iran : éliminer la menace nucléaire, neutraliser les capacités de missiles balistiques, et créer les conditions permettant au peuple iranien de “reprendre le contrôle de son destin”. Il a également affirmé que les capacités d’enrichissement d’uranium et de production de missiles de l’Iran avaient déjà été fortement réduites, promettant de les “anéantir complètement”.

Le Premier ministre a toutefois reconnu que l’évolution de la situation interne en Iran restait incertaine. Selon lui, un éventuel soulèvement populaire dépendra uniquement des Iraniens eux-mêmes, malgré les conditions que l’offensive militaire israélienne cherche à créer.