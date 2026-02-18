Début du ramadan : Israël en état d’alerte renforcée à Jérusalem et en Judée-Samarie

Le mois du Ramadan a débuté mercredi matin en Israël dans un climat de vigilance sécuritaire exceptionnelle. Les autorités ont déployé un dispositif élargi à Jérusalem, renforcé les effectifs en Judée-Samarie et consolidé la présence militaire le long de la ligne de séparation, dans un contexte de tensions persistantes sur plusieurs fronts, notamment face à l’Iran.

Cette mobilisation intervient alors que la guerre se poursuit et que la situation reste instable en Judée-Samarie. Les forces de sécurité redoutent particulièrement des troubles autour des principaux points de friction à Jérusalem, en particulier dans la Vieille Ville et sur le mont du Temple.

Selon des responsables sécuritaires, "l’hypothèse de travail est volontairement sévère et l’on se prépare au scénario extrême". Des milliers de policiers et de membres de la police des frontières ont été déployés dans la capitale, avec une attention particulière portée aux portes de la Vieille Ville, aux grands axes de circulation et aux abords du mont du Temple.

L’un des dossiers sensibles concerne l’accès des fidèles palestiniens de Judée-Samarie à Jérusalem. Les autorités envisagent d’imposer des quotas et des restrictions d’âge, en particulier les vendredis, journées de forte affluence durant lesquelles des dizaines de milliers de fidèles sont attendus sur le mont du Temple.

Parallèlement, les services de sécurité ont intensifié leurs opérations préventives : arrestations pour incitation à la violence, surveillance accrue des réseaux sociaux et activation d’une cellule spécialisée chargée d’identifier les appels à la violence ou les tentatives d’organiser des rassemblements inhabituels.

La question des personnes en situation irrégulière figure également au cœur des préoccupations. Ces derniers jours, plusieurs routes ont été bloquées dans le nord de Jérusalem, à proximité de la barrière de sécurité, afin de limiter les infiltrations non contrôlées. L’armée israélienne agit en parallèle pour renforcer la ligne de séparation et approfondir ses opérations antiterroristes en Judée-Samarie, avec l’envoi de forces supplémentaires, dont des unités de la brigade commando, dans les zones les plus sensibles.

Un autre sujet particulièrement explosif concerne la montée de fidèles juifs sur le mont du Temple durant les dix derniers jours du Ramadan, période traditionnellement marquée par une forte tension religieuse. Les années précédentes, des restrictions temporaires avaient été imposées pour réduire les frictions. Aucune décision définitive n’a encore été prise quant à la reconduction de ces mesures.

En toile de fond, l’armée maintient également un haut niveau d’alerte sur le front nord et sur le plan régional, face aux tensions persistantes avec l’Iran. Si des contacts diplomatiques sont en cours et que des informations filtrent régulièrement dans les médias des deux côtés, Israël se prépare aussi à une éventuelle escalade ou à un développement militaire soudain. Les responsables sécuritaires soulignent que la combinaison de la sensibilité religieuse du Ramadan, des tensions internes et des menaces régionales impose une préparation sur plusieurs théâtres simultanément.