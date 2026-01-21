Des soldats d'élite israéliens confondus avec des terroristes : tirs fratricides évités de justesse

Tsahal a publié mercredi les conclusions de son enquête sur un incident survenu dimanche dernier, au cours duquel une unité de la force d'élite Duvdevan a ouvert le feu sur des membres de sa propre unité, les ayant pris par erreur pour des terroristes armés positionnés sur le toit d'un bâtiment. Miraculeusement, aucune victime n'est à déplorer.

L'opération avait permis l'arrestation en Judée-Samarie de deux suspects recherchés pour des actes terroristes. L'incident ayant été signalé en temps réel, une enquête immédiate a été menée sur le terrain et dans la chaîne de commandement, jusqu'à sa présentation au général Avi Bluth, chef du Commandement central. L'enquête a examiné la qualité de la planification, l'exécution de l'opération et la gestion de l'activité.

Les conclusions révèlent qu'à la suite d'une erreur de navigation, un groupe de soldats s'est positionné par mégarde dans un bâtiment situé dans le secteur d'une compagnie voisine participant à l'opération, et a été identifié comme ennemi. L'enquête précise qu'à aucun moment les soldats n'ont été directement dans la ligne de mire des tireurs et qu'aucun autre moyen d'attaque n'a été utilisé au-delà des tirs dirigés vers la zone du bâtiment.

Dans le cadre des enseignements tirés de cet incident, un ensemble d'actions obligatoires a été établi et les leçons seront transmises à tous les combattants, accompagnées d'un renforcement des directives et procédures opérationnelles. En raison des écarts par rapport aux standards d'exécution attendus qui ont conduit à cet incident, plusieurs commandants de l'unité directement liés à l'opération recevront des avertissements disciplinaires, et certains seront relevés de leurs fonctions, à commencer par le chef d'équipe et son adjoint qui ont ordonné l'ouverture du feu.

Le général Bluth a qualifié l'incident de "tir fratricide extrêmement grave qui aurait pu coûter des vies humaines", tout en soulignant que Duvdevan reste "une excellente unité de contre-terrorisme" ayant mené des centaines d'opérations réussies durant la guerre.