Ella Waweya, porte-parole arabophone de Tsahal, défend Israël sur une chaîne saoudienne

La lieutenante-colonelle Ella Waweya, porte-parole arabophone de Tsahal, a accordé la semaine dernière une interview à la chaîne saoudienne Al Arabiya, l'une des plus regardées du monde arabe. Face aux critiques, elle a défendu son engagement au sein de l'armée israélienne tout en revendiquant pleinement son identité.

« Je suis très fière d'être une femme arabe et musulmane, attachée à ma communauté et à ma culture. En même temps, je suis très fière d'accomplir mon devoir en tant que porte-parole des Forces de défense d'Israël », a-t-elle déclaré.

Cette prise de parole est particulièrement symbolique. Diffusée auprès de millions de téléspectateurs arabophones, elle a permis à la plus haute gradée arabe musulmane de l'histoire de Tsahal d'exposer directement la position de l'armée israélienne à un large public du Moyen-Orient.

Âgée de 36 ans, Ella Waweya est originaire de Qalansawe, une ville arabe du centre d'Israël. Issue d'une famille musulmane conservatrice, elle raconte avoir traversé un profond questionnement identitaire durant son adolescence. À 16 ans, en recevant sa carte d'identité israélienne, elle dit avoir compris qu'elle souhaitait servir son pays.

Après un service national à l'hôpital Meir de Kfar Saba, elle s'engage dans Tsahal à l'âge de 24 ans, devenant la première femme musulmane de sa région à rejoindre l'armée israélienne. Craignant les réactions de son entourage, elle cache son engagement à sa famille pendant près de 18 mois.

Au fil des années, elle gravit les échelons de l'unité du porte-parole de Tsahal. En 2015, elle reçoit une distinction du président israélien de l'époque, Reuven Rivlin, avant de prendre la tête du département des médias arabophones. En février 2026, elle succède officiellement au colonel Avichay Adraee comme porte-parole arabophone de l'armée.

Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Captain Ella », elle rassemble aujourd'hui près d'un million d'abonnés sur différentes plateformes. Elle y publie des vidéos en arabe dialectal, mêlant références culturelles et religieuses pour expliquer les positions de Tsahal aux publics arabophones.

Pour Ella Waweya, « le monde des médias est un champ de bataille ». Elle considère la communication comme un outil stratégique au même titre que les opérations militaires, avec pour objectif de présenter le récit israélien dans le monde arabe.