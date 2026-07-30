Un éducateur arabe israélien appelle à créer un parti arabe pro-israélien

Éducateur arabe israélien engagé dans la défense de l’image d’Israël à l’étranger, Nahil Zoabi estime qu’une large partie des citoyens arabes israéliens aspire à une représentation politique différente de celle offerte par les partis arabes actuels. Dans un entretien accordé à Arutz Sheva, il affirme qu’une "majorité silencieuse" souhaite s’intégrer davantage à la société israélienne et soutiendrait la création d’un parti arabe reconnaissant le caractère juif de l’État d’Israël.

Selon lui, les préoccupations de la plupart des Arabes israéliens sont avant tout d’ordre économique et social : coût de la vie, logement, éducation, santé, transports, emploi ou accès à l’enseignement supérieur. "La voix de la majorité du secteur arabe est une voix discrète. Elle veut s’intégrer et créer des liens", affirme-t-il.

Nahil Zoabi estime que les partis arabes traditionnels ne répondent plus à ces attentes et qu’ils prospèrent en entretenant les tensions entre les secteurs juif et arabe. Il voit dans le fait qu’environ la moitié de l’électorat arabe ne participe pas aux élections un signe de défiance à leur égard.

L’éducateur reconnaît toutefois que la création d’un nouveau parti constituerait un défi de taille, compte tenu des moyens financiers, de l’organisation et du réseau militant dont disposent les formations déjà implantées.

Depuis le massacre du 7 octobre, Nahil Zoabi dit s’être consacré à la diplomatie publique en faveur d’Israël auprès des médias arabophones. Il affirme avoir accordé plus de 800 interviews afin de défendre la position israélienne.

S’il assure ne pas vouloir s’engager pour l’instant dans la politique partisane, il n’exclut pas cette possibilité à l’avenir. "Je ne ferme pas la porte à la politique. Il faut rapprocher les différents secteurs de la société et construire une identité arabe israélienne dont les citoyens puissent être fiers", conclut-il.