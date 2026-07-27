Ben Gvir affirme que Marwan Barghouti a appelé les partis arabes à s'unir contre la réforme des prisons

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a affirmé lundi que le terroriste emprisonné Marwan Barghouti avait transmis un message aux partis arabes israéliens, par l'intermédiaire de ses avocats, afin de les appeler à s'unir contre la réforme du système pénitentiaire.

Lors d'un entretien accordé à la conférence de Yediot Aharonot, Ben Gvir a déclaré que Marwan Barghouti souhaitait voir les formations arabes faire pression pour obtenir le rétablissement des conditions de détention des prisonniers de sécurité telles qu'elles existaient avant les réformes mises en œuvre sous son mandat à la tête du ministère.

Selon le ministre, cette démarche confirme l'efficacité de sa politique carcérale. « Pour moi, c'est la preuve que j'avais raison, et que j'ai toujours raison, sur tout ce que j'ai fait dans les prisons », a-t-il déclaré.

Ben Gvir a également affirmé avoir été la cible de neuf tentatives d'assassinat, qu'il attribue à sa politique de fermeté envers les détenus condamnés pour terrorisme. « Ils savent qu'avec moi, il n'y a ni confiture ni chocolat. Israël était autrefois un paradis pour les terroristes. C'est terminé », a-t-il ajouté.

Les affirmations du ministre n'ont, à ce stade, pas été corroborées de manière indépendante.