Détroit d'Ormuz : un accord se dessine entre l'Iran et Oman pour relancer le trafic maritime

L'Iran et Oman seraient sur le point de conclure un accord visant à rétablir le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, selon des responsables iraniens et américains cités par le New York Times. Le dispositif envisagé permettrait de rouvrir progressivement cette artère essentielle du commerce mondial, fermée en raison des tensions régionales.

D'après des responsables au fait des négociations, les navires entrant dans le golfe Persique emprunteraient un couloir situé à proximité des côtes iraniennes, tandis que les bâtiments quittant le Golfe navigueraient dans un corridor longeant les eaux omanaises.

Des responsables iraniens affirment qu'aucun péage ne serait imposé, mais qu'une « redevance de service » serait perçue afin de financer la sécurité des navires, la protection environnementale et les opérations de surveillance. Les recettes seraient partagées à parts égales entre l'Iran et Oman.

Cette version est toutefois contestée par un responsable américain, qui assure que les routes maritimes temporaires actuellement négociées ne nécessiteraient aucune autorisation iranienne et ne donneraient lieu à aucun paiement.

Au sein du Pentagone, plusieurs responsables s'inquiètent néanmoins des conséquences de cet accord. Selon des sources citées par le New York Times, certains estiment qu'il reviendrait à reconnaître de facto un contrôle iranien sur une voie maritime internationale. Ils soulignent également que des mines demeurent présentes dans certaines zones, obligeant les navires à coordonner leur passage avec les autorités iraniennes.

Le Commandement central américain (CENTCOM) continue d'escorter des navires dans le secteur, tout en restant confronté à la menace de missiles iraniens. Le quotidien américain révèle également que le président Donald Trump a, à deux reprises ces dernières semaines, annulé un projet de frappes contre des sites militaires iraniens préparé par le chef du CENTCOM, le général Brad Cooper.

Selon le New York Times, Donald Trump privilégie la réouverture rapide du détroit d'Ormuz, quitte à accepter un mécanisme conférant à l'Iran une certaine forme d'influence sur le passage des navires.