Trump aurait stoppé les frappes contre l'Iran après un avertissement du commandant du CENTCOM

Selon un rapport publié par Axios, la décision du président américain Donald Trump de suspendre les frappes contre l'Iran aurait été largement influencée par les recommandations du commandant du Commandement central américain (CENTCOM), l'amiral Brad Cooper. Citant deux sources proches du dossier, le média affirme que le chef militaire estimait que la campagne de bombardements menée autour du détroit d'Ormuz avait atteint ses limites opérationnelles.

D'après ces informations, l'amiral Cooper aurait considéré que la majorité des objectifs militaires prévus avaient déjà été neutralisés et qu'il n'était plus pertinent de poursuivre les frappes sans engager une offensive de grande ampleur contre l'Iran. Une telle escalade aurait été nécessaire pour détruire les quelque 20 % de cibles restantes identifiées dans le cadre de l'opération « Epic Fury ».

Toujours selon Axios, cette analyse a pesé dans la décision de Donald Trump d'ordonner, ce week-end, l'arrêt des bombardements américains. Parallèlement, le chef d'état-major interarmées, le général Dan Caine, aurait mis en garde le président et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth contre une diminution des stocks de missiles intercepteurs, susceptible d'affaiblir les capacités de défense des forces américaines et de leurs alliés dans la région.

De son côté, CBS News affirme que la suspension des frappes répond également à des considérations diplomatiques. Selon la chaîne américaine, les États-Unis auraient volontairement interrompu leurs opérations afin de ne pas compromettre des discussions menées par Oman avec les autorités iraniennes. Ces négociations porteraient notamment sur une réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation.

Deux responsables régionaux cités par CBS évoquent des avancées dans les pourparlers, tout en soulignant que les efforts diplomatiques nécessitent encore du temps. Dans le même temps, un haut responsable iranien a indiqué à Reuters que Téhéran respecterait un cessez-le-feu à condition que Washington fasse de même. L'ambassadeur américain auprès de l'ONU, Mike Waltz, a pour sa part déclaré sur Fox News que Donald Trump souhaitait « laisser une chance au dialogue », même si les responsables iraniens demeurent prudents quant aux perspectives d'un accord.