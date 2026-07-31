Evyatar David raconte comment le Hamas l’a forcé à creuser sa propre tombe

Un an après le tournage par le Hamas de la vidéo dans laquelle il apparaissait amaigri, en train de creuser ce que ses geôliers présentaient comme sa propre tombe, l'ex-otage israélien Evyatar David est revenu sur cette épreuve dans une interview accordée à l'émission Uvda de la chaîne israélienne N12.

Diffusées début août 2025, ces images avaient profondément marqué l'opinion publique. On y voyait un Evyatar David extrêmement affaibli, affirmant ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours et creusant une fosse dans un tunnel du Hamas. "C'est la tombe dans laquelle je pense que je vais être enterré", déclarait-il face à la caméra, lançant un appel désespéré pour sa libération.

Dans son témoignage, Evyatar David raconte les circonstances de cette mise en scène orchestrée par ses ravisseurs. Il se souvient avoir été conduit, les yeux bandés, à travers les tunnels de Gaza, où il a senti l'odeur de thé et de gâteaux consommés par ses geôliers. "J'entendais qu'ils mâchaient pendant qu'un squelette passait devant eux", raconte-t-il, décrivant le contraste entre leur repas et son état de dénutrition avancée.

Arrivé devant une fosse déjà partiellement creusée, ses ravisseurs lui auraient tendu une pelle en lui lançant : "Prends-la, entre. Ce sera ta tombe." Il explique avoir dû terminer lui-même le travail malgré son extrême faiblesse physique. "Creuser cette tombe était presque impossible. Je me suis dit que si je devais vraiment mourir, j'irais peut-être m'y allonger", confie-t-il. "Imaginez ce que cela représente de creuser sa propre tombe. Je pensais que j'allais peut-être mourir de faim."

Enlevé lors du massacre perpétré par l'organisation terroriste Hamas au festival Nova le 7 octobre 2023, Evyatar David a finalement été libéré en octobre dernier avec les autres otages survivants, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas.