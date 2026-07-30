Evyatar David : "Survivre à la captivité était un combat, se reconstruire en est un autre"

Revenir en Israël n’a pas mis fin à l’épreuve d’Evyatar David. Libéré en octobre 2025 après plus de deux ans de captivité aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, l’ancien otage de 25 ans explique aujourd’hui devoir affronter les séquelles psychologiques de ce qu’il a vécu.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il révèle souffrir d’un trouble de stress post-traumatique et de flashbacks qui le replongent dans les tunnels où il était détenu. "Il y a des moments où je me trouve dans un endroit sûr, entouré des personnes que j’aime, mais où mon esprit retourne encore là-bas", écrit-il.

Evyatar David doit également livrer jeudi soir un témoignage dans l’émission "Uvda", diffusée sur N12, aux côtés de Guy Gilboa-Dalal, son ami et ancien compagnon de captivité. Il s’était jusqu’à présent très peu exprimé publiquement depuis sa libération.

Enlevé lors du festival Nova, il raconte avoir vécu pendant sa détention avec un seul objectif : tenir jusqu’au jour suivant. "Dans les moments où j’étais sur le point de m’effondrer, je pensais à mes parents, à ma famille, à mes amis et à l’espoir que personne ne renoncerait à moi", confie-t-il dans sa publication.

Son calvaire avait été exposé dans une vidéo de propagande du Hamas, qui le montrait extrêmement amaigri et contraint de creuser sa propre tombe.

Après son retour, le jeune homme dit avoir été profondément touché par l’affection reçue en Israël. Des inconnus lui ont raconté avoir prié pour lui, un soutien qui, selon ses mots, lui a rappelé qu’"il existe aussi du bien dans le monde".

Mais cette solidarité n’a pas effacé les blessures. "Survivre à la captivité est une chose, mais se reconstruire complètement est un autre combat", écrit Evyatar David. Il précise ne pas chercher à susciter la pitié, mais à obtenir les moyens de poursuivre sa guérison.

Ses proches ont lancé une campagne de financement participatif afin de lui permettre de se consacrer pleinement à sa réhabilitation. Evyatar David dit espérer retrouver une vie normale, se marier et fonder une famille. "Merci encore de vous être battus pour moi", conclut-il dans son message.