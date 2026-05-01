Face aux drones du Hezbollah, l’armée israélienne freinée par la trêve

L’armée israélienne fait face à une menace technologique croissante posée par les drones FPV (First Person View) du Hezbollah, tout en étant limitée dans sa réponse par les contraintes du cessez-le-feu en vigueur. Selon un responsable militaire, ces engins, guidés par câble à fibre optique, ont été utilisés à plusieurs reprises ces dernières semaines contre des forces israéliennes dans le sud du Liban et dans le nord d’Israël.

Ces drones présentent une difficulté particulière : ils sont insensibles au brouillage électronique, ce qui complique considérablement leur neutralisation. L’armée affirme travailler activement au développement de solutions technologiques pour contrer cette menace, mais reconnaît qu’aucun système efficace ne sera disponible à court terme, ni capable d’offrir une protection totale.

Le responsable souligne que la méthode la plus efficace consisterait à cibler les opérateurs de drones ainsi que la chaîne d’approvisionnement du Hezbollah. Toutefois, cette option est aujourd’hui fortement limitée par les règles du cessez-le-feu, qui restreignent les frappes israéliennes aux menaces immédiates. En pratique, cela signifie que seules les cibles directement engagées dans une attaque en cours peuvent être visées.

Face à ces contraintes, l’armée de l’air israélienne a adapté son dispositif en soutenant les troupes au sol grâce à des radars mobiles permettant de détecter les drones et d’alerter les unités déployées. Ces dernières tentent ensuite de les abattre à l’aide de moyens conventionnels.

Par ailleurs, le système de défense antimissile Dôme de Fer a été utilisé pour intercepter au moins 27 drones FPV à courte portée, selon l’armée.

Malgré ces efforts, les autorités militaires reconnaissent que la menace reste difficile à contenir dans le cadre actuel. Cette situation illustre les limites opérationnelles imposées par la trêve, alors que le Hezbollah continue d’exploiter des technologies de plus en plus sophistiquées sur le terrain.