"Il est temps d’abandonner Oslo" : Amichai Chikli prône une présence israélienne renforcée en Judée-Samarie

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Amichai Chikli, a appelé à rompre avec ce qu’il qualifie de "mentalité d’Oslo", lors d’une visite dans des avant-postes agricoles en Judée-Samarie. Selon lui, la division du territoire en zones A, B et C n’est plus pertinente, et doit céder la place à une approche fondée sur des actions concrètes sur le terrain.

Au cours de cette tournée, le ministre a rencontré des habitants et pris connaissance des défis sécuritaires et quotidiens auxquels ils sont confrontés. Accompagné de responsables locaux, il a visité plusieurs exploitations agricoles ainsi que le nouveau point d’implantation de Ma’oz Tzur, où il a participé à une cérémonie marquant sa création. Ces sites, selon lui, jouent un rôle clé dans le renforcement de la présence israélienne.

Amichai Chikli a mis en avant l’importance stratégique de ces initiatives agricoles, estimant qu’elles contribuent à "changer la réalité" sur le terrain. "Ce qui l’emporte, ce sont les troupeaux et l’agriculture, pas les déclarations", a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de consolider des points de contrôle jugés essentiels pour la sécurité et l’ancrage israélien dans la région.

Dans le même temps, le ministre a appelé à éviter toute violence, malgré les tensions et incidents signalés sur le terrain. Selon lui, de tels actes nuisent aux objectifs poursuivis et peuvent être exploités par les adversaires. Il a enfin présenté ces initiatives comme une continuité idéologique de figures historiques du mouvement sioniste, affirmant que ce modèle constitue aujourd’hui "l’avant-garde" de ce projet.