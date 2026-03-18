Isaac Herzog à Ramat Gan : "Le prix est lourd, mais nous vaincrons"

Le président israélien Isaac Herzog s’est rendu mercredi sur les lieux de l’impact d’un missile à Ramat Gan, où un couple de septuagénaires a été tué lors d’une attaque iranienne, exprimant le soutien de la nation aux habitants et aux familles endeuillées. Sur place, il a rendu hommage à Ilana et Yaron Moshé, victimes d’un missile à sous-munitions qu’il a qualifié de "cruel et brutal", et a adressé ses condoléances à leurs proches au nom de l’ensemble du peuple israélien.

Dans son allocution, le chef de l’État a souligné la gravité de la menace posée par les missiles balistiques et les bombes à fragmentation, appelant la population à respecter strictement les consignes de sécurité et à se rendre dans les abris protégés. Il a rappelé que chaque projectile contient plusieurs kilos d’explosifs, capables de provoquer des dégâts considérables.

Isaac Herzog a également insisté sur la nécessité de l’unité nationale face à cette épreuve, évoquant une situation qui touche l’ensemble du pays sans distinction. Il a établi un parallèle avec les tirs de missiles irakiens durant la guerre du Golfe, rappelant que Ramat Gan avait déjà été durement touchée par le passé.

"Le prix est lourd, mais nous sommes déterminés", a-t-il déclaré, affirmant sa confiance dans la capacité d’Israël à surmonter cette crise. Le président a enfin évoqué l’espoir d’un changement régional à terme, tout en appelant à la vigilance et à la solidarité dans l’immédiat.