Isaac Herzog accueille les Israéliens rapatriés et salue un "retour inspirant" en pleine guerre

Le président israélien Isaac Herzog s’est rendu à l’aéroport Ben Gourion pour accueillir des citoyens israéliens rapatriés à bord de vols spéciaux, mis en place dans le contexte de la guerre en cours. Il a salué un élan qu’il a qualifié "d’inspirant", soulignant la volonté de nombreux Israéliens de rentrer au pays malgré les sirènes, les tirs et les menaces persistantes. Selon lui, ce retour traduit un esprit de solidarité et de résilience face à l’adversité.

Isaac Herzog a également établi un parallèle symbolique avec la fête de Pessah (Pâque juive), évoquant le thème du retour à la liberté et à la maison, en lien avec le récit biblique de la sortie d’Égypte. Il a insisté sur la dimension particulière de cette période, marquée à la fois par les dangers de la guerre et par le désir de retrouver le pays en sécurité.

Lors de sa visite, le président a tenu à remercier les autorités aéroportuaires et les responsables du secteur aérien pour leurs efforts visant à maintenir les opérations dans un contexte sécuritaire complexe. Il a notamment salué le travail de coordination et d’évaluation des risques permettant d’assurer le retour des civils, tout en poursuivant les activités militaires. Herzog s’est également rendu dans la tour de contrôle, où il a été informé des défis opérationnels auxquels l’aéroport fait face en temps de guerre.