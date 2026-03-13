Isaac Herzog rencontre le veuf de l'aide-soignante philippine tuée par un missile iranien

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré jeudi à la résidence présidentielle à Jérusalem Bernie Galsim Lavarias, veuf de Mary Ann Velasquez De Vera, une ressortissante philippine tuée la semaine dernière lors d’une attaque de missile iranien sur Tel Aviv. La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadrice des Philippines en Israël, Aileen Mendiola.

Au cours de l’entretien, le président israélien a exprimé ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu’au peuple philippin, évoquant la profonde émotion suscitée en Israël par la mort de Mary Ann Velasquez De Vera. Il a également tenu à saluer le rôle et la contribution de la communauté philippine dans le pays.

https://x.com/i/web/status/2032049838901117196 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous sommes dévastés par cette terrible perte", a déclaré Isaac Herzog. "Au nom de l’État d’Israël, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à toute la nation philippine." Le chef de l’État a également rendu hommage au courage de la victime, affirmant qu’elle avait agi en héroïne en sauvant la vie d’une femme israélienne, Rachel Shihror, lors de l’attaque. "Mary Ann était un ange. Elle a sauvé une vie pendant l’attaque de missile", a-t-il ajouté.

Le président a aussi exprimé sa reconnaissance envers Bernie Galsim Lavarias, saluant sa dignité face à cette tragédie. Il a souligné les liens étroits entre les deux pays et l’estime que porte la société israélienne à la communauté philippine, très présente notamment dans les secteurs de l’aide à domicile et des soins aux personnes âgées.

L’ambassadrice des Philippines en Israël, Aileen Mendiola, a pour sa part rappelé que Mary Ann V. De Vera n’était pas la première ressortissante philippine à perdre la vie dans des violences liées aux conflits dans la région. Elle a notamment évoqué les quatre citoyens philippins tués lors des attaques du 7 octobre, ainsi que d’autres victimes lors de conflits précédents.

"Cette perte est extrêmement douloureuse pour nous", a-t-elle déclaré, tout en soulignant l’attachement de nombreux Philippins vivant en Israël. Selon elle, malgré les dangers, une grande partie de la communauté choisit de rester, se considérant comme "partenaire et membre de la famille" de la société israélienne.