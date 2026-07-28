Israël démolit plusieurs bâtiments palestiniens construits sans autorisation en Judée-Samarie

L'Administration civile israélienne a mené mardi une vaste opération de démolition dans le nord de la Judée-Samarie, ciblant plusieurs bâtiments palestiniens construits sans autorisation et considérés comme stratégiques par les autorités israéliennes.

L'opération a été ordonnée à la suite d'une directive du ministre des Finances Betsalel Smotrich, après les attentats meurtriers survenus dans la région ce week-end. Les autorités avaient été chargées d'identifier et de démolir les constructions illégales situées dans des secteurs jugés sensibles.

Parmi les bâtiments détruits figurent un immeuble de quatre étages à usage industriel et résidentiel d'environ 800 m², ainsi qu'un bâtiment commercial et industriel de 450 m². Selon les autorités, ces constructions étaient situées à proximité de la vallée de Dotan, une zone que le gouvernement entend développer dans le cadre de sa politique de renforcement des implantations israéliennes.

Présent sur place, Betsalel Smotrich a affirmé que cette opération s'inscrivait dans une politique menée depuis quatre ans visant à intensifier les démolitions de constructions illégales en Judée-Samarie.

« La décision de démolir ces bâtiments, qui constituent des symboles, est délibérée. Nous appliquons la loi et empêchons l'établissement d'un État terroriste palestinien au cœur du pays », a déclaré le ministre.