Israël implante pour la première fois avec succès une cage thoracique imprimée en 3D

Une cage thoracique conçue sur mesure à partir des données médicales d’un patient a été implantée avec succès à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva, une première en Israël.

L’implant a été entièrement modélisé à partir des scanners du patient afin de reproduire avec précision la forme de sa cage thoracique. Cette personnalisation devait permettre aux chirurgiens d’adapter parfaitement la structure à son anatomie, contrairement aux implants standards.

La cage thoracique a ensuite été fabriquée par impression 3D dans un matériau innovant, choisi pour sa résistance et sa biocompatibilité. La nature exacte du matériau utilisé dans cette intervention n’a toutefois pas été précisée.

Ce type d’implant peut permettre de remplacer une partie des côtes ou du sternum retirée à la suite d’un cancer, endommagée lors d’un grave traumatisme ou touchée par une malformation.

Au-delà de la reconstruction physique du thorax, l’objectif consiste à rétablir la protection du cœur et des poumons tout en préservant la mécanique respiratoire du patient.

Cette intervention illustre les progrès de la médecine personnalisée, qui utilise désormais l’imagerie et l’impression 3D pour fabriquer des implants reproduisant au plus près l’anatomie de chaque patient.