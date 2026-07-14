Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a approuvé la nouvelle liste de nominations de hauts responsables militaires présentée par le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir.

Cette série comprend 18 nouveaux généraux de brigade, un nouveau colonel ainsi que neuf généraux de brigade affectés à de nouvelles fonctions au même grade.

Parmi les nominations les plus remarquées figure celle de la colonelle « Gimmel », dont l’identité complète ne peut être publiée. Actuellement commandante de la base aérienne d’Ovda, elle sera promue au grade de générale de brigade et deviendra la prochaine attachée de l’armée de l’air israélienne aux États-Unis.

Âgée de 42 ans, elle deviendra ainsi la pilote la plus haut gradée de l’histoire de l’armée de l’air israélienne.

La validation de ces nominations par Israel Katz ouvre la voie à leur entrée en fonction dans les prochains mois.