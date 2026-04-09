Israel Katz : "Plus de 200 membres du Hezbollah éliminés, l’organisation réclame un cessez-le-feu"

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé jeudi que plus de 200 terroristes du Hezbollah ont été éliminés lors de la vague de frappes menée la veille à travers le Liban, portant à plus de 1 400 le nombre total de terroristes éliminés depuis le début de la campagne. Un bilan qu’il qualifie de « sans précédent », supérieur, selon lui, à celui enregistré lors de la deuxième guerre du Liban.

Dans une déclaration vidéo, il a décrit l’opération « Obscurité éternelle » comme « un coup très puissant » ayant laissé le Hezbollah « sous le choc et désorienté face à la profondeur de la pénétration et à l’ampleur des frappes ». « Le Hezbollah réclame un cessez-le-feu, et ses parrains iraniens exercent également des pressions, par crainte sérieuse qu’Israël ne détruise complètement l’organisation », a-t-il ajouté.

Parallèlement, Israel Katz a détaillé la stratégie israélienne visant à instaurer une nouvelle « zone de sécurité » dans le sud du Liban, structurée autour de quatre lignes opérationnelles. La première concerne la zone frontalière, où l’armée prévoit de détruire des infrastructures utilisées par le Hezbollah. La deuxième repose sur l’établissement d’une ligne défensive avancée, avec un déploiement appelé à passer de cinq à quinze positions militaires.

La troisième ligne vise à neutraliser les capacités antichars du Hezbollah, notamment les missiles guidés susceptibles de viser directement les localités israéliennes. Enfin, la quatrième ligne s’articule autour du fleuve Litani, où l’armée entend empêcher toute infiltration de combattants et tout redéploiement au sud.

En parallèle de ces opérations terrestres, le ministre a annoncé une intensification des frappes aériennes « de grande ampleur » contre les terroristes et les lanceurs de roquettes, tant dans la zone du Litani qu’au-delà.

Enfin, Israel Katz a averti que l’armée israélienne se tient prête à agir « avec force » en cas d’attaque directe de l’Iran contre Israël, soulignant que l’objectif reste de créer une nouvelle réalité sécuritaire durable dans le nord du pays.