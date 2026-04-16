Israël : l’opposition fustige le cessez-le-feu au Liban et dénonce une stratégie imposée

Les principaux dirigeants de l’opposition israélienne ont vivement critiqué le cessez-le-feu conclu au Liban, estimant qu’il intervient alors que la menace du Hezbollah demeure intacte. Tous dénoncent une décision précipitée du gouvernement de Benjamin Netanyahou, accusé de ne pas avoir su transformer les succès militaires en gains politiques durables.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a dénoncé un énième renoncement : « Ce n'est pas la première fois, toutes les promesses de ce gouvernement s’effondrent face à la réalité. » Selon lui, le conflit au Liban ne peut se conclure que par « l’élimination permanente de la menace pesant sur les communautés du nord », un objectif qu’il juge hors de portée de l’exécutif actuel.

Même tonalité du côté de Avigdor Liberman, qui accuse le gouvernement d’avoir « rien appris » depuis les attaques du 7 octobre. « Une fois de plus, le Hezbollah reçoit du temps pour se reconstruire et se renforcer », a-t-il affirmé, appelant à une victoire claire et à la neutralisation du mouvement terroriste chiite, faute de quoi « un nouveau cycle de guerre n’est qu’une question de temps ».

De son côté, l’ancien chef d’état-major et leader du parti Yashar, Gadi Eisenkot, estime que ce cessez-le-feu « est le résultat de l’incapacité du Premier ministre à traduire les succès militaires en gains politiques ». Il dénonce une dynamique récurrente : « Un schéma se dessine dans lequel des cessez-le-feu nous sont imposés — à Gaza, en Iran et désormais au Liban. »

Pour Eisenkot, une trêve ne peut être efficace que si elle découle d’une position de force et sert une stratégie diplomatique cohérente. En l’absence de telles conditions, l’opposition redoute que ce cessez-le-feu ne constitue qu’une pause avant une nouvelle escalade, potentiellement plus coûteuse pour Israël.