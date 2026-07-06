Israël lance un nouvel appel d'offres pour découvrir de nouveaux gisements de gaz naturel

Le ministre israélien de l'Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, a annoncé lundi le lancement d'un nouvel appel d'offres visant à explorer de nouveaux gisements de gaz naturel dans la zone économique exclusive d'Israël, en Méditerranée.

Dans le cadre de cette initiative, cinq nouveaux blocs d'exploration, couvrant une superficie d'environ 7 100 km², seront ouverts aux compagnies énergétiques. Selon les estimations du ministère, plusieurs centaines de milliards de mètres cubes de gaz naturel pourraient encore être découverts dans les eaux israéliennes.

Le gouvernement estime que ces nouvelles découvertes permettraient de répondre aux besoins du marché israélien, de renforcer la concurrence, d'accroître les recettes de l'État et, à terme, de réduire le coût de l'électricité pour les consommateurs.

« Le gaz naturel est un atout stratégique qui renforce la position économique et diplomatique d'Israël, tant au Moyen-Orient que sur la scène internationale », a déclaré Eli Cohen. Il a ajouté vouloir attirer de grands groupes énergétiques internationaux afin d'augmenter la production destinée au marché local comme à l'exportation.

Le ministère rappelle qu'Israël a déjà perçu plus de 30 milliards de shekels de revenus directs liés au gaz naturel et estime que ces recettes pourraient atteindre plusieurs centaines de milliards de shekels au cours des trente prochaines années.

Parallèlement, Israël prévoit d'augmenter les capacités de production des gisements de Tamar et Léviathan, tout en poursuivant son plus important contrat d'exportation de gaz naturel vers l'Égypte, évalué à 112 milliards de shekels.

Le ministère de l'Énergie a également dévoilé un projet d'infrastructure majeur : la construction d'un câble électrique sous-marin d'environ 150 kilomètres, dont 102 kilomètres en mer, reliant la région d'Ashkelon à celle de Haïfa.

Capable de transporter jusqu'à 5,4 gigawatts d'électricité, il deviendrait l'un des plus grands câbles électriques sous-marins au monde.

Selon le ministère, cette infrastructure permettra de mieux acheminer l'électricité produite dans le sud du pays — notamment à partir de l'énergie solaire — vers les principaux centres de consommation situés dans le centre d'Israël. Le projet prévoit également un futur point de connexion vers l'Europe afin de renforcer les interconnexions électriques régionales.