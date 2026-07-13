Israël suspend le vote sur le génocide arménien

Israël a suspendu le vote prévu à la Knesset sur la reconnaissance comme génocide des massacres d’Arméniens commis par l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, a indiqué un responsable israélien.

Cette décision intervient un mois après l’approbation unanime de la mesure par le gouvernement et alors que les tensions régionales connaissent une nouvelle flambée.

Le vote devait permettre à la Knesset d’apporter son approbation finale à la reconnaissance officielle du génocide arménien.

Sa suspension survient alors que les relations entre Israël et la Turquie restent fortement dégradées, notamment en raison des déclarations du président turc Recep Tayyip Erdoğan contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza.

Le contexte s’est encore complexifié après la reprise des tensions avec l’Iran dans le Golfe et le sommet de l’OTAN organisé la semaine dernière en Turquie. Ankara y aurait notamment plaidé auprès du président américain Donald Trump pour obtenir des avions de combat F-35.

Selon le responsable israélien cité, le vote ne devrait pas avoir lieu avant la fin de la session parlementaire.

La Knesset doit entamer sa pause estivale à la fin de la semaine et ne devrait plus siéger avant les élections législatives prévues le 27 octobre 2026.

Le gel du vote pourrait donc repousser toute décision définitive de plusieurs mois.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, à l’origine de la proposition soumise au gouvernement, n’a pas commenté cette décision.

Israël a longtemps évité de qualifier officiellement les massacres d’Arméniens de génocide, notamment pour ne pas détériorer davantage ses relations avec la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déjà employé publiquement le terme de génocide, mais aucune reconnaissance formelle n’avait jusqu’ici été adoptée par la Knesset.

Le mois dernier, le gouvernement avait pourtant décidé d’aller plus loin, dans un contexte de chute rapide des relations avec Ankara.

La Turquie avait dénoncé une décision « politiquement motivée ».

L’Azerbaïdjan avait également condamné l’approbation gouvernementale israélienne et demandé à Jérusalem de revenir sur sa décision.

Bakou entretient des liens historiques et stratégiques à la fois avec la Turquie et Israël. Les relations entre Israël et l’Azerbaïdjan reposent notamment sur une coopération étroite dans les domaines de la sécurité, de l’énergie et du renseignement.

En 2023, l’Azerbaïdjan était devenu le premier pays à majorité chiite à ouvrir une ambassade en Israël.

La suspension du vote pourrait ainsi être interprétée comme une tentative de limiter les tensions avec Ankara et Bakou, alors que la région traverse une nouvelle période d’instabilité.