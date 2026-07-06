Israël : un ressortissant tadjik inculpé pour espionnage au profit de l'Iran

Le parquet israélien a annoncé ce lundi l'inculpation de Bakhruz Shakhrib Dodoboev, un ressortissant tadjik en situation irrégulière en Israël, accusé d'avoir espionné pour le compte de l'Iran. L'acte d'accusation, déposé devant le tribunal de district de Tel-Aviv, lui reproche d'avoir transmis des informations sensibles à des agents iraniens via l'application Telegram, en échange de paiements effectués en cryptomonnaies.

Selon les autorités, l'homme a été recruté entre février et juin derniers par plusieurs agents des services de renseignement iraniens utilisant les pseudonymes « Anna », « Uri » et « Polina ». Il leur a fourni de manière systématique des renseignements sur des infrastructures stratégiques et militaires israéliennes.

L'accusation affirme notamment qu'il a communiqué des informations sur les lieux d'impact de missiles pendant l'opération « Rugissement du Lion », tout en réalisant des missions de reconnaissance photographique de plusieurs sites sensibles, parmi lesquels le port de Haïfa et une installation du groupe de défense Elbit Systems. Les procureurs estiment que ces activités étaient destinées à porter atteinte à la sécurité de l'État d'Israël.

L'enquête révèle également qu'après environ deux mois de collaboration, le suspect a exprimé à l'une de ses interlocutrices ses craintes d'être arrêté et condamné à une peine de prison, indiquant vouloir mettre fin à ses activités. Selon le dossier judiciaire, les agents iraniens lui ont alors fait savoir que tout refus entraînerait la rupture immédiate de leurs contacts. Le lendemain, il a accepté de poursuivre les missions en échange d'une rémunération.

Les autorités israéliennes l'accusent en outre d'avoir participé aux efforts de l'Iran visant à élargir son réseau d'espionnage en Israël. Il aurait diffusé des dizaines de fausses offres d'emploi dans des quartiers d'Ashdod et de Tel-Aviv où résident des travailleurs migrants, afin de recruter d'autres personnes susceptibles d'effectuer des missions similaires pour le compte de Téhéran.