Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a exhorté Benjamin Netanyahou à dire « la vérité » au président américain Donald Trump, estimant qu'Israël ne peut accepter aucune limitation de ses opérations militaires au Liban.

« Vous avez d'excellentes relations avec Donald Trump. Vous devez aller le voir et lui dire la vérité. Nous ne pouvons pas cesser le feu, nous ne pouvons pas nous restreindre. Tout le Liban doit être notre terrain d'action », a déclaré Itamar Ben Gvir lors d'un entretien accordé à Israel National News.

Le ministre, membre du cabinet de sécurité, a assuré qu'il n'existait pas de véritable cessez-le-feu au Liban et a estimé que cette réalité devait être clairement expliquée à Washington.

Interrogé sur les déclarations du ministre de la Défense, Israël Katz, selon lesquelles Tsahal ne ferait face à aucune restriction opérationnelle, Itamar Ben Gvir a livré une analyse différente.

« Les soldats peuvent riposter lorsqu'ils sont attaqués, mais cela ne suffit pas. Dire qu'il n'y a aucune limitation est faux. Tsahal ne peut pas agir partout, et c'est déjà une limitation », a-t-il affirmé.

S'il a précisé qu'Israël Katz soutenait des frappes plus importantes, Itamar Ben Gvir a estimé que « le problème » se situait au niveau du Premier ministre.

Le ministre a également mis en garde contre toute pression américaine susceptible, selon lui, d'aboutir à un retrait israélien du Liban-Sud.

« J'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Je fais tout pour convaincre Benjamin Netanyahou que ce serait une erreur. Nous avons besoin d'une liberté d'action partout, à Dahieh comme à Beyrouth », a-t-il déclaré.

Concernant les relations avec les États-Unis, Itamar Ben Gvir a insisté sur le fait qu'Israël devait prendre ses décisions de manière souveraine.

« Avec tout le respect que je dois à Donald Trump, il n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Benjamin Netanyahou. Israël n'est pas une étoile supplémentaire sur le drapeau américain », a-t-il lancé.

S'il a qualifié Donald Trump de « grand ami d'Israël », il a toutefois estimé que le président américain devait également composer avec d'autres intérêts stratégiques.

Évoquant enfin le dossier iranien, Itamar Ben Gvir s'est montré très sceptique quant aux chances de succès de la diplomatie.

« Les Américains sont très naïfs s'ils pensent que l'Iran abandonnera son programme nucléaire. Le moment approche où Israël devra comprendre qu'il lui appartient d'agir seul contre cette menace », a-t-il affirmé.

Le ministre a enfin abordé les prochaines élections, appelant le général de réserve Ofer Winter à ne pas se présenter seul et à rejoindre une liste commune conduite par Betsalel Smotrich, afin d'éviter une dispersion des voix du camp national.