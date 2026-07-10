"L’arnaqueur de Tinder" revendique une victoire judiciaire après l’abandon de la plainte des Leviev

Shimon Yehuda Hayut, connu sous le nom de Simon Leviev et surnommé "l’arnaqueur de Tinder", s’est félicité de l’abandon de la procédure pénale privée engagée contre lui par la famille du milliardaire israélien Lev Leviev. Interrogé sur la chaîne en hébreu d'i24NEWS, il a présenté cette décision comme un acquittement, une interprétation qui ne correspond toutefois pas aux termes juridiques de l’accord conclu entre les parties.

"Je suis heureux du résultat. Je savais que cela se terminerait par un acquittement", a affirmé Hayut, expliquant être spécialement revenu en Israël pour la procédure. Lorsque le journaliste lui a rappelé que la famille Leviev avait retiré sa plainte sans qu’un tribunal ne le déclare innocent, il a maintenu sa position : "C’est un acquittement. S’il y avait eu quelque chose, l’État d’Israël m’aurait poursuivi, et non la famille Leviev."

Hayut a également estimé que la famille, l’une des plus fortunées au monde, aurait disposé des moyens nécessaires pour poursuivre l’affaire si les accusations avaient été fondées. "Leur avocat avait déclaré que j’irais en prison, et je n’y suis pas", a-t-il lancé.

L’accord ayant mis fin à la procédure ne comporte pourtant ni acquittement de Hayut ni reconnaissance de culpabilité de sa part. Il prévoit notamment l’engagement formel de ne plus le présenter, directement ou indirectement, comme étant lié à la famille Leviev ou au groupe diamantaire LLD, qui lui appartient.

La plainte initiale avait été déposée en 2022 par quatre enfants de Lev Leviev. Ils accusaient Hayut d’avoir porté atteinte au nom de leur famille, de s’être servi de sa réputation pour escroquer des victimes en Israël et à l’étranger et de s’être notamment présenté comme le directeur général de LLD.

Au cours de l’entretien, Hayut a également évoqué plusieurs projets personnels. Il affirme qu’un livre consacré à son histoire est en préparation, ainsi qu’un nouveau film de Netflix présentant sa version des faits et les événements survenus depuis la sortie du documentaire à succès "L’Arnaqueur de Tinder". Selon lui, la plateforme aurait filmé son procès en anticipant une condamnation. Il dit également avoir conclu avec Netflix un accord dont il ne peut pour l’instant révéler les détails.

Hayut assure par ailleurs travailler au lancement d’un parfum à son nom et devoir participer à une émission étrangère consacrée aux "personnalités problématiques du monde".

Extradé vers Israël en 2019, il avait auparavant purgé une peine de 15 mois de prison pour des infractions liées à des escroqueries commises dans le pays. Il est accusé par plusieurs femmes de leur avoir soutiré d’importantes sommes d’argent en prétendant être poursuivi par des ennemis et en leur promettant que sa fortune familiale permettrait de les rembourser.