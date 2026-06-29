L'avocat de Benjamin Netanyahou compare son procès pour corruption au procès d'Adolf Eichmann

L'avocat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Amit Haddad, a comparé le procès pour corruption de son client à celui du criminel nazi Adolf Eichmann, lors d'une audience tenue lundi devant le tribunal de district de Jérusalem.

L'audience portait sur la décision de la justice de tenir les audiences du procès cinq jours par semaine à partir du mois d'octobre. Contestant ce calendrier, Amit Hadad a estimé qu'il était sans précédent.

« Aucun procès n'a jamais été mené cinq jours par semaine, sauf le procès Eichmann », a-t-il déclaré devant les juges, selon le média Ynet.

L'avocat a affirmé que ce rythme ne lui permettait pas d'assurer efficacement la défense du Premier ministre. « J'ai dit au Premier ministre que nous étions dans une situation extrêmement difficile. Je n'ai aucun moyen d'assurer une défense convenable », a-t-il ajouté.

Selon lui, un tel calendrier ne laisse aucune place à la vie familiale ou aux obligations personnelles de Benjamin Netanyahou. « Il est impossible de mener un procès dans ces conditions », a-t-il insisté.

Le procès d'Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de la Shoah, demeure le plus célèbre de l'histoire judiciaire israélienne. Capturé par le Mossad en Argentine en 1960, Eichmann fut jugé en Israël, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et exécuté en 1962. À ce jour, il reste la seule personne condamnée à mort puis exécutée par l'État d'Israël.

La comparaison formulée par l'avocat de Benjamin Netanyahou intervient alors que le procès du Premier ministre se poursuit depuis plusieurs années et continue de susciter un vif débat politique et judiciaire en Israël.