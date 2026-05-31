La Cour suprême alourdit la peine d’un habitant de Nazareth recruté par l’Iran

La Cour suprême israélienne a alourdi dimanche la peine de Hamad Hammadi, un habitant de Nazareth condamné en 2024 pour avoir rejoint une cellule terroriste liée à l’Iran.

Sa peine passe de six à sept ans de prison. Il avait été reconnu coupable d’incendie criminel et de contact avec un agent étranger.

Selon le dossier, Hammadi avait incendié quatre voitures à Haïfa le 21 juin 2023. Il aurait agi sur ordre de personnes basées à Jénine, en Cisjordanie, elles-mêmes dirigées par un agent du renseignement iranien opérant depuis la Jordanie.

Dans sa décision, la Cour suprême a souligné que le contact avec un agent étranger figurait parmi les infractions les plus graves du droit pénal israélien, en raison du risque direct pour la sécurité nationale.

Les juges ont également accepté l’argument du parquet selon lequel une dissuasion renforcée était nécessaire, notamment face à la multiplication récente des affaires d’Israéliens soupçonnés d’avoir été recrutés par l’Iran.

Ces derniers mois, plusieurs dossiers ont mis en lumière des tentatives iraniennes de recruter des citoyens israéliens, souvent d’abord pour de petites missions rémunérées, comme filmer des lieux ou peindre des graffitis, avant de les pousser vers des actes plus graves, allant de l’espionnage à des projets d’assassinat.