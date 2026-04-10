La justice israélienne autorise une procréation posthume pour un otage tué par erreur à Gaza

Un tribunal de la famille de la ville de Beer Sheva a autorisé la procréation d'un enfant à partir du sperme de Yotam Haïm, un Israélien enlevé le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza et tué par erreur par des soldats de Tsahal après avoir réussi à s’échapper de captivité. Cette décision marque une étape importante dans les débats juridiques et éthiques autour de la procréation posthume en Israël.

Dans son jugement, le juge a estimé que la volonté de Yotam Haïm d’avoir une descendance était clairement établie. Il s’est appuyé sur plusieurs déclarations du défunt évoquant son désir de "continuité de la lignée" et sa volonté d’éviter "la disparition de sa rousseur". Le tribunal a toutefois précisé que la concrétisation du projet dépendra de la désignation d’une femme acceptant de porter l’enfant.

Le drame remonte à décembre 2023, lorsque Yotam Haïm a été abattu dans la bande de Gaza après avoir réussi à échapper à ses geôliers, en compagnie de Samer Talalka et Alon Shamriz. Les trois hommes avaient tenté de signaler leur présence aux forces israéliennes, mais ont été pris pour des menaces. Samer Talalka et Alon Shamriz ont été tués sur place, tandis que Yotam Haim, qui s’était réfugié dans un bâtiment voisin en appelant à l’aide, a été mortellement touché malgré les tentatives de communication.

Au-delà du cas individuel, cette décision relance un débat sensible en Israël. La procréation posthume, bien que légalement encadrée, soulève des questions complexes d’ordre moral, juridique et sociétal, particulièrement dans le contexte des événements du 7 octobre et de leurs conséquences humaines.