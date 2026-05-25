Le chef du Commandement nord : "Nous ne tolérerons pas les tirs contre les localités israéliennes"

Le commandant du front nord de Tsahal, le général Rafi Milo, a affirmé lundi que l’armée israélienne ne tolérerait plus les tirs du Hezbollah visant les localités du nord d’Israël.

S’exprimant lors d’une cérémonie de la brigade du Golan à Katzrin, en présence de plusieurs hauts responsables militaires, Rafi Milo a déclaré que le Commandement nord était actuellement « en guerre » sur le front libanais.

Selon lui, les forces israéliennes poursuivent leurs opérations en profondeur au Liban afin de frapper les infrastructures du Hezbollah et d’éliminer les menaces pesant sur la frontière nord.

Le général israélien a accusé le Hezbollah d’avoir volontairement aggravé la situation sécuritaire en ciblant directement des civils israéliens.

« Notre mission est de protéger les citoyens. Les attaques contre les civils et les zones habitées ne sont pas une réalité que nous pouvons accepter ou considérer comme normale », a-t-il affirmé.

Il a notamment évoqué les frappes et attaques de drones ayant touché récemment Metula, Shomera et plusieurs secteurs frontaliers.

« Aujourd’hui, à Metula, à Shomera et le long de la frontière, l’ennemi a franchi une ligne rouge grave et inacceptable », a insisté Rafi Milo.

Le chef du Commandement nord a enfin assuré que Tsahal continuerait d’agir « avec détermination » afin de garantir la sécurité des habitants du nord d’Israël et de repousser toute menace venant du Liban.