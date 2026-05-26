Le contrôleur de l’État alerte : Israël insuffisamment préparé aux cyberattaques

Le contrôleur de l’État israélien, Matanyahou Englman, a publié mardi un rapport alarmant sur le niveau de préparation d’Israël face aux cyberattaques, affirmant que plusieurs organismes d’urgence et ministères sensibles « ne sont pas suffisamment prêts » à faire face à des offensives informatiques majeures.

Selon le rapport, les menaces croissantes émanant de l’Iran, du Hezbollah et du Hamas exposent particulièrement les infrastructures israéliennes à des risques pouvant « paralyser le front intérieur » et provoquer des fuites massives d’informations sensibles concernant les citoyens.

Le ministère israélien des Affaires étrangères apparaît comme l’un des plus vulnérables. Le document révèle une hausse de 500 % des incidents liés à la cybersécurité dans les représentations diplomatiques israéliennes à travers le monde depuis le début de la guerre. Le rapport souligne également que la politique de cybersécurité du ministère n’a pas été mise à jour depuis 2018, malgré l’évolution majeure des menaces.

Le contrôleur évoque « de graves dysfonctionnements reflétant une culture organisationnelle défaillante » concernant la protection des données sensibles. Parmi les failles relevées figurent l’absence de procédures claires pour classifier les informations sensibles ainsi que l’accès non sécurisé à des dizaines de milliers de documents, dont certains contenaient des données personnelles confidentielles.

Une partie du rapport n’a pas été rendue publique pour des raisons de sécurité nationale. Toutefois, Englman précise que plusieurs vulnérabilités identifiées atteignent un niveau de risque « très élevé ».

Le rapport critique également le manque de coordination après le 7 octobre. Bien que le Centre national israélien du cyber ait émis des directives d’urgence contre les cyberattaques, celles-ci n’ont pas été transmises à certains organismes de secours. Le contrôleur affirme également que de nombreux ministères ont continué à utiliser pendant des mois des outils numériques vulnérables aux attaques.

« Face aux menaces iraniennes, le gouvernement israélien doit être parfaitement préparé aux cyberattaques », a averti Englman, appelant à une mise en œuvre immédiate des recommandations du rapport.