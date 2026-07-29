Le recrutement des orthodoxes dans Tsahal dépasse les 4 000 en un an

Le nombre d’orthodoxes rejoignant les rangs de Tsahal continue de progresser. Selon des données de la Direction des ressources humaines de l’armée publiées par Yediot Aharonot, plus de 4 000 hommes issus de la communauté orthodoxe ont été incorporés au cours des douze derniers mois, contre environ 1 700 par an avant le début de la guerre.

Les chiffres montrent une hausse continue ces dernières années : environ 2 200 recrues avaient été incorporées durant la première année de guerre, jusqu’en juillet 2024, puis près de 2 800 jusqu’en juillet 2025, avant de dépasser désormais le seuil des 4 000.

Selon le rapport, cette progression s’explique par plusieurs facteurs, notamment la pression publique liée à la grave pénurie d’effectifs de l’armée, les décisions de la Cour suprême ayant entraîné un renforcement de l’application des obligations de conscription, ainsi que le passage de sanctions visant les institutions à des mesures ciblant directement les individus.

Afin de favoriser l’enrôlement tout en préservant le mode de vie religieux des recrues, Tsahal a mis en place plusieurs dispositifs adaptés, dont la brigade Hashmonaïm et des parcours de service dédiés comme le programme Kodkod.

Malgré cette augmentation, l’armée affirme continuer de faire face à une pénurie critique de personnel. Elle estime manquer d’environ 7 500 soldats, ainsi que d’un nombre similaire de personnels de soutien au combat, après la mort de plus de 950 militaires et les milliers de blessés enregistrés depuis le début de la guerre.

Les responsables de la Défense estiment toutefois que le potentiel de recrutement reste largement supérieur, chaque classe d’âge comptant environ 14 000 hommes orthodoxes théoriquement éligibles au service militaire.

Dans le cadre de cette politique, le chef d’état-major a récemment signé une directive officialisant trois filières de service destinées aux orthodoxes. Tsahal a également nommé le général de brigade Avinoam Emunah comme conseiller chargé des affaires orthodoxes.