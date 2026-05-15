Le sergent-chef Negev Dagan, 20 ans, est tombé au combat dans le sud du Liban

Tsahal a autorisé vendredi matin la publication du nom du sergent-chef Negev Dagan, 20 ans, originaire du moshav Dekel, combattant du 12e bataillon de la brigade Golani, tombé au combat dans le sud du Liban.

Negev Dagan a été tué jeudi soir, vers 22 heures, dans le secteur du Litani, après l’impact d’un obus de mortier tiré par le Hezbollah contre les forces israéliennes opérant dans la zone. L’armée israélienne a précisé qu’il avait été promu à titre posthume du grade de sergent à celui de sergent-chef.

Sa mort intervient dans un contexte de tensions persistantes à la frontière nord, malgré l’annonce d’un cessez-le-feu. Negev Dagan est le sixième soldat de Tsahal tué sur le front nord depuis le début de cette trêve. Ces derniers jours, plusieurs attaques du Hezbollah ont visé les forces israéliennes, notamment par tirs de mortier, roquettes et drones explosifs.

Plus tôt cette semaine, Tsahal avait également annoncé la mort du réserviste Alexander Globanyov, 47 ans, tué par l’explosion d’un drone piégé lancé par le Hezbollah vers Israël. Il était le quatrième membre des forces de sécurité israéliennes tué par des drones explosifs depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans le secteur.

Quelques jours auparavant, l’armée avait aussi annoncé la mort du sergent Liam Ben Hamo, originaire de Herzliya, combattant du 13e bataillon de la brigade Golani, tué lui aussi dans le sud du Liban par un drone explosif.