Le siège de Channel 12 visé par une nouvelle attaque et des menaces de mort

Un individu masqué a brisé les portes vitrées de l'entrée à l'aide de deux briques avant de prendre la fuite, selon les images de vidéosurveillance. Il s'agit du deuxième incident de ce type en moins d'un mois.

Une lettre de menaces a été retrouvée sur les lieux. Son auteur exige que la chaîne présente des excuses pour sa couverture de l'affaire de Sde Teiman, un centre de détention militaire ayant fait l'objet d'allégations de mauvais traitements.

« Même des excuses non sincères feront l'affaire. Prenez cette lettre très au sérieux. Sinon, la prochaine brique visera l'une de vos têtes. Quelqu'un finira par mourir », peut-on lire dans le message.

La police israélienne a ouvert une enquête pour dégradations volontaires. À ce stade, aucun suspect n'a été interpellé et l'auteur des faits n'a pas été identifié.

Le président israélien Isaac Herzog a condamné l'attaque et s'est entretenu avec le chef de la police, Daniel Levy. « Nous ne devons pas accepter une réalité où la violence est utilisée pour intimider et faire taire des voix. S'en prendre à un média est une attaque contre la démocratie », a-t-il déclaré, appelant à identifier rapidement les responsables.

Les anciens Premiers ministres Naftali Bennett et Yaïr Lapid ont également dénoncé l'attaque dans un communiqué commun, estimant qu'une tentative de s'en prendre aux employés d'un média constitue « une ligne rouge » et réaffirmant leur soutien à la liberté de la presse.

Cet incident intervient après plusieurs actes de vandalisme visant des médias israéliens ces derniers mois, notamment des inscriptions menaçantes contre Channel 12 et Channel 13.