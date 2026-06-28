Le terminal 1 de l’aéroport Ben Gourion rouvre après la guerre contre l’Iran

Le terminal 1 de l’aéroport Ben Gourion a rouvert dimanche aux vols intérieurs, après plusieurs mois de fermeture liés à la guerre contre l’Iran.

L’Autorité des aéroports israéliens a annoncé que les vols internationaux reprendront à partir du 1er juillet, juste avant le pic des départs pour les vacances scolaires.

Le terminal avait été fermé en mars, au début du conflit avec l’Iran. Tous les vols avaient alors été transférés vers le terminal 3 afin de répondre aux contraintes opérationnelles de l’aéroport.

Avant sa fermeture, le terminal 1 était principalement utilisé par les compagnies aériennes à bas coût, qui le privilégiaient en raison de frais d’utilisation moins élevés que ceux du terminal 3.

Cette réouverture intervient alors que des avions ravitailleurs de l’US Air Force, stationnés à Ben Gourion, doivent être déplacés vers des bases de l’armée de l’air israélienne. Leur présence limitait la capacité de l’aéroport et compliquait la gestion du trafic aérien.

Selon les médias israéliens, certains appareils de l’armée de l’air israélienne seront eux aussi transférés vers d’autres bases afin de libérer de l’espace pour les avions américains.

L’opération est supervisée par le directeur du Conseil national de sécurité, Shmuel Ben-Ezra. Elle vise à permettre à Ben Gourion de retrouver une capacité d’accueil plus importante à l’approche de la saison estivale.

En mai, le directeur général de l’Autorité des aéroports, Sharon Kedmi, avait indiqué que l’aéroport ne fonctionnait qu’à un tiers de ses capacités. L’IAA estime avoir déjà subi une perte d’environ 700 millions de shekels.