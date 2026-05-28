"Maman, ne t’inquiète pas" : la tragédie de la famille Yanai, frappée du 7 octobre au front nord

La famille Yanai pensait avoir déjà traversé le pire lorsque Dor Yanai avait été grièvement blessé le 7 octobre 2023 en combattant les terroristes du Hamas près de Zikim, à la frontière de Gaza.

Mais jeudi matin, Tsahal a annoncé la mort de sa sœur cadette, la sergente Rotem Yanai, tuée par un drone explosif du Hezbollah dans le nord d’Israël.

Le drame s’est produit mercredi après-midi près du moshav Shomera, en Galilée occidentale. Une alerte pour infiltration de drone avait été déclenchée à 14h47. Rotem Yanai courait vers un abri lorsqu’un drone a explosé à proximité, la tuant sur le coup.

Deux réservistes d’une unité locale de secours ont également été blessés dans une seconde explosion.

La jeune soldate est devenue le douzième militaire israélien tué depuis le cessez-le-feu au sud du Liban et le vingt-quatrième depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion ».

Sa tante, Reut Schwartzman, raconte une jeune femme « pleine de vie » et profondément attachée à ses frères et sœurs.

« Rotem respirait la confiance. Elle disait à sa mère : “Et alors s’il y a des drones ? Maman, ne t’inquiète pas” », confie-t-elle.

Quelques semaines auparavant, à l’occasion de l’anniversaire de sa mère, Rotem lui avait écrit : « J’espère devenir une mère comme toi ». « Cela n’arrivera jamais maintenant », murmure sa tante.