Mort de Yuval Ezra et Benayahu Melet : Tsahal reconnaît de graves défaillances

Tsahal a achevé son enquête sur l’attentat survenu en juillet près du village de Tel, en Judée-Samarie, au cours duquel le commandant de batterie Yuval Ezra et le réserviste Benayahu Melet ont été tués.

L’armée israélienne a reconnu d’importantes défaillances opérationnelles et des erreurs de commandement dans l’organisation de la sortie ainsi que dans la prise en charge des deux victimes.

Les conclusions ont été présentées au chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, par le chef du commandement central, Avi Bluth, et le commandant de la division de Judée-Samarie, Kobi Heller.

L’enquête établit que la randonnée durant laquelle Yuval Ezra et Benayahu Melet ont été attaqués avait été organisée sans autorisation préalable ni coordination avec les forces de sécurité.

Les unités responsables du secteur n’auraient été informées que quelques heures avant le début de l’activité, limitant leur capacité à préparer un dispositif de protection adapté.

Les enquêteurs ont également relevé une grave défaillance dans la prise en charge de Benayahu Melet. Après l’évacuation de Yuval Ezra, le réserviste blessé serait resté pendant plusieurs minutes sans aucun membre des forces de sécurité à ses côtés.

Durant ce laps de temps, seul un civil aurait tenté de soigner Benayahu Melet, malgré la gravité de ses blessures.

Tsahal n’a pas encore précisé si les conclusions de l’enquête entraîneraient des sanctions disciplinaires ou des changements dans les procédures d’autorisation et de sécurisation des sorties organisées en Judée-Samarie.