Un habitant de Jéricho arrêté pour apologie du Hamas

Les forces israéliennes ont arrêté mardi soir un habitant de Jéricho soupçonné d’incitation à la violence et de soutien au Hamas sur les réseaux sociaux, a annoncé la police israélienne.

L’opération a été menée conjointement par l’unité de lutte contre la criminalité Gilad, les services de renseignement du district de Judée-Samarie, l’unité MATILAN de la police des frontières et la brigade de la vallée du Jourdain de Tsahal.

Selon les enquêteurs, le suspect de 39 ans gérait plusieurs comptes sur lesquels il publiait régulièrement des contenus hostiles à l’État d’Israël et aux soldats de Tsahal, ainsi que des messages faisant l’éloge du Hamas.

« Dieu a choisi pour nous le nom de Hamas, sans que nous sachions qu’il signifie en hébreu “ruine et destruction”. Il apportera la ruine et la destruction aux occupants sionistes », aurait-il notamment écrit.

Le suspect aurait également appelé ses abonnés à « tendre des embuscades et frapper leurs ennemis », tout en partageant des photographies glorifiant de hauts responsables du Hamas.

Les services de renseignement israéliens ont suivi et documenté son activité en ligne avant de lancer l’opération. L’homme a été découvert caché dans des buissons à proximité de son domicile, puis transféré au commissariat de Ma’ale Adumim pour être interrogé.

La police affirme que l’enquête a révélé des liens entre le suspect, les Frères musulmans dans le nord de la bande de Gaza et des membres du Hamas présents dans l’enclave.

Les autorités israéliennes ont assuré qu’elles poursuivraient leurs opérations contre les personnes soupçonnées d’incitation, de soutien à des organisations terroristes ou d’activités susceptibles de menacer la sécurité publique.