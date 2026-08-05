Le Hamas s’apprêterait à transférer ses activités du Qatar vers la Turquie

Le Hamas a transféré une grande partie de ses activités dirigeantes et de ses réunions internes du Qatar vers la Turquie, selon trois sources anonymes proches du groupe citées par le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat et relayées par Bosphorama.

La majorité des hauts responsables du mouvement palestinien séjourneraient désormais pendant de longues périodes en Turquie. Les discussions portant sur les négociations de cessez-le-feu, la gouvernance interne et les orientations politiques du groupe se tiendraient également dans le pays.

Selon l’une des sources, ce déplacement ne traduirait pas une rupture entre le Hamas et le Qatar. Il viserait principalement à réduire la pression diplomatique exercée sur Doha en raison de son accueil des dirigeants du mouvement.

Des considérations sécuritaires auraient également joué un rôle après la frappe israélienne menée en septembre 2025 contre des responsables du Hamas au Qatar. L’attaque avait tué cinq membres du groupe et un agent de sécurité qatari, mais n’avait pas atteint les principaux négociateurs visés.

Une direction toujours indécise

Le Hamas avait organisé en mai, à Istanbul, une élection destinée à choisir le nouveau chef de son bureau politique. Aucun candidat n’avait obtenu la majorité nécessaire.

Le scrutin devrait reprendre après l’achèvement du processus électoral interne dans les territoires palestiniens, selon les sources citées.

La Turquie entretient des contacts réguliers au plus haut niveau avec le Hamas, qu’elle ne considère pas comme une organisation terroriste, contrairement aux États-Unis et à l’Union européenne.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait reçu à Ankara le 31 mars une délégation conduite par Khalil al-Hayya. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait ensuite rencontré des responsables du Hamas à Istanbul le 4 avril.

Le chef des services de renseignement turcs, İbrahim Kalın, s’était également entretenu en janvier avec Khalil al-Hayya et plusieurs autres cadres du mouvement.

Un rapprochement envisagé avec Damas

Parallèlement, le Hamas chercherait à renouer ses relations avec le nouveau pouvoir syrien. Le mouvement a récemment condamné plusieurs attentats commis à Damas et exprimé son soutien aux dirigeants et à la population syrienne.

Une source haut placée du Hamas a indiqué à Asharq Al-Awsat que ce rapprochement s’inscrivait dans la volonté du groupe de conserver des liens avec l’ensemble des acteurs régionaux.

Aucune visite officielle ne serait actuellement programmée, mais une délégation pourrait se rendre en Syrie lorsque le gouvernement aura stabilisé ses priorités intérieures et diplomatiques.

Le Hamas avait installé son quartier général à Damas pendant plusieurs années avant de quitter la Syrie en 2012, après avoir pris position contre la répression du soulèvement menée par Bachar al-Assad.

Le mouvement avait renoué avec le régime de Bachar al-Assad en 2022, avant de saluer la population syrienne après sa chute en décembre 2024.

Ces évolutions interviennent alors que le Hamas se prépare à céder l’administration civile de la bande de Gaza à un comité soutenu par la communauté internationale. Le groupe n’a toutefois toujours pas accepté de désarmer.