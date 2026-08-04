Le Hamas tente d’infiltrer les milices anti-Hamas soutenues par Israël à Gaza

Israël détient plusieurs dizaines de terroristes du Hamas soupçonnés d’avoir tenté d’intégrer des milices palestiniennes coopérant avec l’État hébreu dans la bande de Gaza, selon des informations rapportées par i24NEWS. L’objectif de ces infiltrations serait de recueillir des renseignements, de déstabiliser ces groupes et d’assassiner leurs dirigeants.

Le Hamas enverrait régulièrement certains de ses membres se faire recruter au sein de ces milices, mais plusieurs de ces tentatives auraient été déjouées. Dans l’un des cas, un terroriste serait parvenu à s’approcher à très courte distance de sa cible avant d’être arrêté au dernier moment.

Les efforts du Hamas viseraient en particulier les Forces populaires, souvent désignées comme la milice Abu Shabab. Implanté principalement dans la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ce groupe est devenu l’une des principales formations armées palestiniennes opposées au Hamas. Israël a reconnu par le passé soutenir des clans gazaouis engagés contre l’organisation terroriste, tandis que le Hamas accuse ces groupes de collaboration avec l’État hébreu.

Fondée par Yasser Abu Shabab, la milice a poursuivi ses activités après la mort de son chef en décembre 2025. Elle affirme combattre le Hamas et participer à la destruction de ses infrastructures, notamment de ses tunnels.

Ces tentatives d’infiltration illustrent la lutte menée par le Hamas contre les groupes locaux susceptibles de remettre en cause son contrôle de la bande de Gaza. Pour Israël, ces milices constituent un moyen d’affaiblir l’organisation terroriste en s’appuyant sur des forces palestiniennes implantées sur le terrain.